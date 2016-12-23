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10 граждан получили Почетные грамоты правительства за спасение людей при пожаре в московской типографии

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398846-ru.html

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23 декабря 2016, 5:42       Комментарии

22 декабря 2016 года в посольстве Кыргызстана в России состоялось вручение Почетных грамот правительства Кыргызской Республики, почетных знаков правительства и соответствующих удостоверений добровольцам-спасателям кыргызских граждан при пожаре в московской типографии ООО "Печатный экспресс" 27 августа 2016 года. Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики награждены граждане Кыргызстана и России: Абдыгапар уулу Азизбек, Алимбек уулу Маматсабыр, Ахматов Азамат Тавалдиевич, Борисов Александр Сергеевич, Заиров Махамат Акимович, Лугвин Юрий Артурович, Марип уулу Таалайбек, Урматбек уулу Жоомарт, Хван Александр Вячеславович, Шакиров Аширбек Эсеналиевич.

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