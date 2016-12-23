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Кыргызстан установил дипломатические отношения с Маршалловыми Островами

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398845-ru.html

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23 декабря 2016, 4:29       Комментарии

22 декабря 2016 года установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Маршалловы Острова. Совместное Коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами подписали в Токио (Япония) Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Японии Чингиз Айдарбеков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Маршалловы Острова в Японии Томас Д. Кижинер.
После церемонии подписания Совместного Коммюнике стороны выразили обоюдное намерение развивать отношения дружбы и сотрудничества между государствами в рамках ООН и других международных организаций, а также между Посольствами, аккредитованными в Японии.
Республика Маршалловы Острова - тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США. Площадь страны - 181 кв километров. Население - 55 тыс. чедовек. ВВП на душу населения - 1600 долларов США.

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