Кыргызстан установил дипломатические отношения с Маршалловыми Островами

23 декабря 2016, 4:29 Комментарии

22 декабря 2016 года установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Маршалловы Острова. Совместное Коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами подписали в Токио (Япония) Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Японии Чингиз Айдарбеков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Маршалловы Острова в Японии Томас Д. Кижинер.

После церемонии подписания Совместного Коммюнике стороны выразили обоюдное намерение развивать отношения дружбы и сотрудничества между государствами в рамках ООН и других международных организаций, а также между Посольствами, аккредитованными в Японии.

Республика Маршалловы Острова - тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США. Площадь страны - 181 кв километров. Население - 55 тыс. чедовек. ВВП на душу населения - 1600 долларов США.