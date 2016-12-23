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Посол Кыргызстана и премьер Катара обсудили вопросы сотрудничества в сфере борьбы с преступностью

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398844-ru.html

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23 декабря 2016, 1:57       Комментарии

Посла Кыргызстана в Катаре Нурана Ниязалиева 21 декабря принял премьер-министр, министр внутренних дел Государства Катар шейх Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль-Тани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР. В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения кыргызско-катарского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
В частности посол Н.Ниязалиев проинформировал о текущем уровне двусторонних отношений и внес предложения по организации в 2017 году ряда мероприятий межправительственного характера.
Премьер-министр Катара шейх Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль-Тани, выразив заинтересованность в развитии всестороннего сотрудничества с Кыргызстаном, поддержал осуществление конкретных шагов по укреплению связей между двумя государствами.
В ходе встречи стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с преступностью, в том числе в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита министра внутренних дел КР в Доху в мае 2016 года.

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