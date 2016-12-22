Для вывода семей из бедности в четырех пилотных районах внедряется социальный контракт, - Минсоцразвития

22 декабря 2016, 22:37 Комментарии

Для вывода семей из бедности в четырех пилотных районах внедряется социальный контракт. Об этом сказала заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова в ходе встречи с представителем Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в КР Юки Мокуо, сообщает пресс-служба ведомства.

"Несмотря на дефицит бюджета, ежегодно повышается размер гарантированного минимального дохода на 10%. Однако, надо признать, что размер пособия на детей не полностью охватывает потребности малоимущих семей", - отметила замминистра.

Как пояснила Л.Мамытова, социальный контракт - это новый вид социальной поддержки малообеспеченным семьям. Поддержка направлена на активизацию трудового потенциала семьи, когда по желанию малообеспеченная семья заключает соглашение о взаимных обязательствах с территориальными органами социального развития и получает годовую или 75% годовой суммы пособия для развития самозанятости.

По словам Юки Мокуо миссия ЮНИСЕФ поддерживает Кыргызстан по стратегическим направлениям в отношении детей.

"Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям имеет прямую связь в уменьшении бедности. Данный вид пособия единственный источник для поддержки малоимущих. В этом направлении ЮНИСЕФ тесно работает с вами для снижения детской бедности в стране. Следует отметить, за последние годы Министерство усилило адресность социальных выплат, что дало возможность исключит ошибки при назначении государственных пособий", - сказала она.

Юки Мокуо добавила, что ЮНИСЕФ готово оказать техническую консультацию Министерству труда и социального развития.