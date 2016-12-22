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Российская нефть без пошлин: поставки в КР начнутся с 2017 года — эксперты

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/opinion/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398841-ru.html

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Госдума России одобрила соглашение с Кыргызстаном о беспошлинных поставках нефти

Госдума ратифицировала соглашение с Кыргызстаном о поставках нефти

22 декабря 2016, 21:15       Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Кыргызстане готовятся заработать на полную мощность, сообщил корреспонденту Sputnik исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров КР (АНК) Улан Кулов, комментируя разрешение Госдумы на беспошлинную поставку нефти в республику.
Российские парламентарии одобрили соответствующее соглашение 21 декабря. Оно предусматривает снятие всех акцизов с нефти и нефтепродуктов, поставляемых в Кыргызстан для внутреннего потребления. При этом строго запрещается реэкспорт продукции.
Кулов считает, что соглашение даст Кыргызстану множество плюсов: пошлины исчезнут, страна будет меньше платить за импортное топливо, на рынке увеличится число предложений и разовьется конкуренция, станет больше покупателей, вырастет внутреннее производство, появится больше рабочих мест.
"НПЗ в Кара-Балте, Токмоке и Джалал-Абаде займутся переработкой основной массы поставок. Также в стране действует ряд небольших заводов по переработке нефти. Уверен, что они тоже вплотную займутся этим проектом. Главной проблемой данных предприятий было отсутствие сырья. Теперь этот вопрос решился", - рассказал Кулов.
Бывший президент АНК доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев разделил его мнение, заявив, что до ратификации упомянутого соглашения за каждую тонну нефти, ввозимую из России в Кыргызстан, республика платила 92 доллара. Снятие таможенных акцизов окажет существенную помощь экономике КР, считает эксперт.
"Ценовую политику на произведенные объемы ГСМ будут определять сами НПЗ. Конечно, государство должно пристально следить за тем, чтобы эти заводы вели честную игру, иначе они создадут монополию и будут продавать горюче-смазочные материалы по ценам зарубежного производителя", - предупредил Акенеев.
Он отметил, что, согласно договоренности, Россия будет поставлять полтора миллиона тонн нефти в год. После ее переработки Кыргызстан сможет на 90 процентов покрыть свою потребность в горюче-смазочных материалах.
По данным Акенеева, годовая потребность страны в ГСМ составляет 1,3 миллиона тонн. Переработка сырой нефти местными НПЗ даст республике 1,1 тысячи тонн ГСМ. Плюс ко всему топливо собственного производства - бензин, дизтопливо и автогаз - будет на 25 процентов дешевле импортного.

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