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ЦИК Киргизии: Изменение Конституции поддержали 79,6% избирателей

Источник:
https://regnum.ru/news/polit/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398840-ru.html

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ЦИК признала недействительными итоги референдума на 18 избирательных участках

22 декабря 2016, 17:55       Комментарии

Внесение изменений в Конституцию Киргизской Республики поддержали 948 185 человек или 79,6% избирателей, "против" проголосовали 185 140 человек или 15,4% избирателей. В общей сложности участие в плебисците приняли 1 190 855 киргизстанцев.
ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря 2016 года в Киргизии состоялся референдум по вопросу о внесении в Конституцию ряда поправок, основные из которых позволят сделать правительство республики менее зависимым от президента и парламента, а также нивелируют правовые коллизии, угрожающие суверенитету страны.
Отметим, что категорически против плебисцита и внесения поправок в Основной закон Киргизии выступали местная политическая оппозиция и целый ряд НПО.
Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК Киргизии признал давление на бюджетников на референдуме по Конституции

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