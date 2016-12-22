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На рынке появится цельнометаллический смартфон UMi Z с десятиядерным процессором

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/tehnoblog/42139_n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398838-ru.html

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22 декабря 2016, 20:25       Комментарии

Компания UMi представила новый флагманский смартфон UMi Z, который стал первым в мире устройством на базе недавно выпущенного десятиядерного процессора MediaTek Helio X27. Об этом сообщила "ТехноРеволюция".
Кроме того, UMi Z - еще и первый цельнометаллический смартфон производителя, а толщина его корпуса составляет всего 8,2 миллиметра.
Среди других особенностей - аккумулятор емкостью 3780 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Pump Express+, а также сканер отпечатков пальцев, который срабатывает на касание за 0,1-0,3 секунды.
В новинке 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 ГБ с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ.
Предпродажи смартфона стартуют 29 декабря по цене $279,99.

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