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"Ассаляму алейкум!" — Атамбаев и Роухани тепло поздоровались в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/video/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398837-ru.html

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Президент Ирана прибыл в Кыргызстан. В аэропорту его встретил Атамбаев

22 декабря 2016, 20:29       Комментарии

В международном аэропорту "Манас" состоялась официальная церемония встречи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с главой Ирана Хасана Роухани.
Атамбаев и Роухани тепло поздоровались после того, как глава Ирана спустился с трапа самолета. Далее на флагштоках были подняты государственные флаги двух стран, выстроен Почетный караул, прозвучали гимны обоих государств.
23 декабря в рамках официального визита состоятся переговоры Атамбаева и Роухани в узком и расширенном составах. Лидеры государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Также они сделают заявления для прессы. Запланировано подписание совместных документов. Роухани встретится с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума.

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