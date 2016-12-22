"Ассаляму алейкум!" — Атамбаев и Роухани тепло поздоровались в Бишкеке

22 декабря 2016, 20:29 Комментарии

В международном аэропорту "Манас" состоялась официальная церемония встречи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с главой Ирана Хасана Роухани.

Атамбаев и Роухани тепло поздоровались после того, как глава Ирана спустился с трапа самолета. Далее на флагштоках были подняты государственные флаги двух стран, выстроен Почетный караул, прозвучали гимны обоих государств.

23 декабря в рамках официального визита состоятся переговоры Атамбаева и Роухани в узком и расширенном составах. Лидеры государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Также они сделают заявления для прессы. Запланировано подписание совместных документов. Роухани встретится с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума.