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23 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42176_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398835-ru.html

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22 декабря 2016, 20:00       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке:
<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - улицы Фирсова, Орозбекова, Мичурина, переулки Кукурузный, Нарынский;</li> <li>с 13.00 до 17.00 - улицы Бухарская, Криворожская, переулок Калымский.</li> </ul>
В Чуйской области:
<ul> <li>с 00.00 до 5.00 - село Нижняя Ала-Арча;</li> <li>с 9.00 до 17.00 - жилмассив "Поле чудес", район МТФ-2 в селе Новопавловке;</li> <li>квартал 40 лет Киргизии, №№ 39-41, 46 в Кара-Балте;</li> <li>с 9.00 до 16.00 - села Орто-Суу, Малтабар.</li> </ul>

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