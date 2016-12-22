23 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

22 декабря 2016, 20:00 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке:

<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - улицы Фирсова, Орозбекова, Мичурина, переулки Кукурузный, Нарынский;</li> <li>с 13.00 до 17.00 - улицы Бухарская, Криворожская, переулок Калымский.</li> </ul>

В Чуйской области:

<ul> <li>с 00.00 до 5.00 - село Нижняя Ала-Арча;</li> <li>с 9.00 до 17.00 - жилмассив "Поле чудес", район МТФ-2 в селе Новопавловке;</li> <li>квартал 40 лет Киргизии, №№ 39-41, 46 в Кара-Балте;</li> <li>с 9.00 до 16.00 - села Орто-Суу, Малтабар.</li> </ul>