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В этом году нам удалось снизить количество инцидентов на госгранице почти в два раза,- глава Госпогранслужбы М.Касымкулов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398834-ru.html

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ГПС: Количество инцидентов на госгранице снизилось почти в два раза

22 декабря 2016, 20:04       Комментарии

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в период с 17 по 22 декабря 2016 года состоялась оперативно-полевая поездка председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковника Мирбека Касымкулова в подразделения, дислоцированные в Ошской и Джалал-Абадской областях. В ходе оперативно-полевой поездки глава пограничного ведомства посетил все пограничные отряды, заставы и контрольно-пропускные пункты, ознакомился с их служебно-боевой деятельностью, а также изучил ситуацию, складывающуюся на кыргызско-узбекском, кыргызско-таджикском и кыргызско-китайском участках государственной границы.
"В 2017 году основные усилия руководства и личного состава ГПС КР будут направлены на противодействие коррупционным проявлениям. В этой связи в ведомстве разработан системный подход к реализации антикоррупционной политики.
В свою очередь начальники управлений и командиры войсковых частей должны принять меры по укреплению воинской дисциплины и усилению собственной безопасности и будут нести персональную ответственность за допущенные упущения", - пообщела полковник М.Касымкулов на встрече с личным составом подразделений границы.
Особое внимание в ходе поездки председателя ГПС КР было обращено на обстановку на несогласованных участках госграницы. Полковник М.Касымкулов встретился с главами органов местного самоуправления и обсудил вопросы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих на неописанных участках госграницы.
"В этом году нам удалось снизить количество инцидентов на кыргызско-узбекском и кыргызско-таджикском участках госграницы почти в два раза (в 2016 г. - 12 инцидентов, в 2015 г. - 22 инцидента), и мы продолжим проведение комплекса мероприятий по снижению конфликтного потенциала на границе", - отметил глава пограничного ведомства республики.
21 декабря в Оше председатель ГПС КР полковник М.Касымкулов провел координационное совещание с участием руководителей Ошской области, глав местных органов власти, силовых структур и правоохранительных органов. Участники совещания обсудили вопросы охраны государственной границы и организации межведомственного оперативного взаимодействия при обострении обстановки на государственной границе.

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