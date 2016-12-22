В этом году нам удалось снизить количество инцидентов на госгранице почти в два раза,- глава Госпогранслужбы М.Касымкулов

22 декабря 2016, 20:04 Комментарии

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в период с 17 по 22 декабря 2016 года состоялась оперативно-полевая поездка председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковника Мирбека Касымкулова в подразделения, дислоцированные в Ошской и Джалал-Абадской областях. В ходе оперативно-полевой поездки глава пограничного ведомства посетил все пограничные отряды, заставы и контрольно-пропускные пункты, ознакомился с их служебно-боевой деятельностью, а также изучил ситуацию, складывающуюся на кыргызско-узбекском, кыргызско-таджикском и кыргызско-китайском участках государственной границы.

"В 2017 году основные усилия руководства и личного состава ГПС КР будут направлены на противодействие коррупционным проявлениям. В этой связи в ведомстве разработан системный подход к реализации антикоррупционной политики.

В свою очередь начальники управлений и командиры войсковых частей должны принять меры по укреплению воинской дисциплины и усилению собственной безопасности и будут нести персональную ответственность за допущенные упущения", - пообщела полковник М.Касымкулов на встрече с личным составом подразделений границы.

Особое внимание в ходе поездки председателя ГПС КР было обращено на обстановку на несогласованных участках госграницы. Полковник М.Касымкулов встретился с главами органов местного самоуправления и обсудил вопросы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих на неописанных участках госграницы.

"В этом году нам удалось снизить количество инцидентов на кыргызско-узбекском и кыргызско-таджикском участках госграницы почти в два раза (в 2016 г. - 12 инцидентов, в 2015 г. - 22 инцидента), и мы продолжим проведение комплекса мероприятий по снижению конфликтного потенциала на границе", - отметил глава пограничного ведомства республики.

21 декабря в Оше председатель ГПС КР полковник М.Касымкулов провел координационное совещание с участием руководителей Ошской области, глав местных органов власти, силовых структур и правоохранительных органов. Участники совещания обсудили вопросы охраны государственной границы и организации межведомственного оперативного взаимодействия при обострении обстановки на государственной границе.