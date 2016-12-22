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Муфтий Кыргызстана издал фетву о запрете нике с несовершеннолетними

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398833-ru.html

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В Кыргызстан прибыл с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани

22 декабря 2016, 19:34       Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. Духовное управление мусульман Кыргызстана запретило проводить религиозный обряд бракосочетания с несовершеннолетними (лицами до 18 лет) на основании соответствующего закона, сообщила пресс-служба муфтията.
Вышла фетва (приказ) верховного муфтия КР Максатбека Токтомушева. Священнослужители будут разъяснять гражданам, что вступил в силу закон.
Документ был принят 18 ноября. Согласно закону, для священнослужителей и родителей вводится уголовная ответственность за участие в таких религиозных обрядах и нарушение требований Семейного кодекса о брачном возрасте. За совершение нике в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Закон вступил в силу 18 декабря.

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