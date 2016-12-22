Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Муфтий Кыргызстана издал фетву о запрете нике с несовершеннолетнимиМуфтий Кыргызстана издал фетву о запрете нике с несовершеннолетнимиСреди пострадавших при взрыве в московском метро граждане Кыргызстана не значатся, - посольство КРСреди пострадавших при взрыве в московском метро граждане Кыргызстана не значатся, - посольство КР

В Китае запустили первое беспилотное метро

 

Фотографии: 24.kg

 

Источник:
http://24.kg/tehnoblog/42164_v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398830-ru.html

Похожие новости

Первый за 8 лет визит главы Киргизии в Узбекистан начнется в Самарканде

На юге Кыргызстана акушерок родильных отделений обучат первичной реанимации новорожденных

В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег

Negatiff: Задержана девушка, укравшая у мужчины на первом свидании $1,3 тыс. и 2 тыс. юаней

В Кыргызстане стартовало голосование на первую национальную премию "АРАКЕТ-2016"

22 декабря 2016, 19:27       Комментарии

В китайском городе Сянгане открыли линию беспилотного метро Наньгандао. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао".
Как отмечается, это первые в Китае поезда метро без кабины водителя и с полностью автоматической системой управления. При этом Китай владеет полными правами на самостоятельно разработанный беспилотный поезд.
Восточную часть линии Наньгандао начнут эксплуатировать 28 декабря. Вся линия включает десять поездов (30 вагонов) с максимальной скоростью 80 км/ч. Поезда могут самостоятельно включаться, работать, обнаруживать неисправности и автоматически чиститься.
В Китае уже открыли три "беспилотных" линии: первая - автоматическая транспортная система Нового города Чжуцзян в Гуанчжоу протяженностью 4 км, вторая - пекинский аэроэкспресс, третья - десятая линия шанхайского метро.
Однако, по словам специалиста CRRC, указанные три линии, строго говоря, не могут считаться беспилотными. С одной стороны, для управления по-прежнему нужен водитель, с другой - применяющаяся в них беспилотная технология принадлежит компании Siemens.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум