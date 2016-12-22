Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Торага ЖК Ч.Турсунбеков принял участие в открытии нового здания Секретариата ТюркПаТорага ЖК Ч.Турсунбеков принял участие в открытии нового здания Секретариата ТюркПаМуфтий Кыргызстана издал фетву о запрете нике с несовершеннолетнимиМуфтий Кыргызстана издал фетву о запрете нике с несовершеннолетними

Член ЦИК признала референдум состоявшимся, но с несколькими замечаниями

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42180_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398829-ru.html

Похожие новости

Член ЦИК Г.Джурабаева проголосовала против признания результатов референдума

В Кыргызстане ЦИК подвел итоги всенародного референдума

ЦИК признал референдум состоявшимся

ЦИК обнародовала официальные итоги референдума: Кыргызстанцы поддержали поправки в Конституцию

Поправкам в Конституцию быть. ЦИК утвердила итоги референдума

22 декабря 2016, 19:36       Комментарии

Член ЦИК Гульнара Джурабаева признала референдум по внесению изменений в Конституцию КР состоявшимся, но выразила особое мнение, сказав, что голосование сопровождалось нарушениями, и поэтому не признала озвученные результаты.
По ее словам, было несколько явных недостатков при проведении всенародного голосования:
- неравный доступ группы "против" к телевизионным и печатным СМИ;
- принуждение студентов голосовать на референдуме;
- контроль волеизъявления избирателей, когда отметки маркерами просвечивались через бюллетени.
Член ЦИК отметила, что население было "не заинтересовано принимать участие в референдуме, если бы не выборы в местные кенеши".
По ее словам, нельзя считать результаты голосования по референдуму бесспорными.
Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что это мнение будет рассмотрено на заседании.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум