Член ЦИК признала референдум состоявшимся, но с несколькими замечаниями

22 декабря 2016, 19:36 Комментарии
Член ЦИК Гульнара Джурабаева признала референдум по внесению изменений в Конституцию КР состоявшимся, но выразила особое мнение, сказав, что голосование сопровождалось нарушениями, и поэтому не признала озвученные результаты.
По ее словам, было несколько явных недостатков при проведении всенародного голосования:
- неравный доступ группы "против" к телевизионным и печатным СМИ;
- принуждение студентов голосовать на референдуме;
- контроль волеизъявления избирателей, когда отметки маркерами просвечивались через бюллетени.
Член ЦИК отметила, что население было "не заинтересовано принимать участие в референдуме, если бы не выборы в местные кенеши".
По ее словам, нельзя считать результаты голосования по референдуму бесспорными.
Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что это мнение будет рассмотрено на заседании.