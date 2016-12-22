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Зачем женщинам спортзал, если у них есть дети?

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42175_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398828-ru.html

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22 декабря 2016, 19:45       Комментарии

Фитнес-гуру и популярный блогер, а также мама четырех сыновей Дженнифер Гельман демонстрирует, как эффективно можно поддерживать форму, не выходя из дома.
Как пишет The Daily Mail, 40-летняя уроженка Калифорнии, сейчас живущая с мужем и детьми в Азербайджане, уже давно призывает мам активно привлекать детей в качестве "тренажеров" и сочетать домашние обязанности с упражнениями. Дженнифер - сама ходячая реклама своего метода. Она стройна, мускулиста, подтянута. По внешнему виду Дженнифер невозможно сказать, что она - мама четырех детей: 8-летнего Этана, 6-летнего Адама, 4-летнего Макса и 2-летнего Гэвина.
У Дженнифер в Facebook почти 11 тысяч подписчиков. Там она регулярно выкладывает видео, демонстрирующие, как можно тренироваться дома, используя подручные средства в виде детей и их игрушек. "Кому нужен спортзал, если по всему дому валяются игрушечные грузовички?" - спрашивает Дженнифер и показывает, какие упражнения можно делать, если поставить ноги на машинки, да еще и посадить ребенка на живот или спину. "Если у вас, как и у меня, весь дом завален игрушками, уже одна их уборка - прекрасное средство для укрепления мышц спины", - говорит она.
Судя по всему, самое любимое место тренировок у Дженнифер - кухня. Там она с удовольствием делает стойки, упражнения для пресса, приседания и отжимания, пока на плите и в духовке готовится обед. В своем недавнем 15-секундном ролике Дженнифер показывает, как можно сочетать приготовление праздничных блюд с заботой о себе: пока сыновья раскатывают тесто и лепят печенье, их мама без устали делает упражнения.
"Физическая активность не только поддерживает мое здоровье, она дает мне силу, уверенность и энергию, чтобы справляться с моими материнскими обязанностями, помогает оставаться в здравом уме и с юмором воспринимать все это безумие", - говорит Дженнифер.

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