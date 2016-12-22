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Зачем женщинам спортзал, если у них есть дети?Зачем женщинам спортзал, если у них есть дети?Член ЦИК признала референдум состоявшимся, но с несколькими замечаниямиЧлен ЦИК признала референдум состоявшимся, но с несколькими замечаниями

Торага ЖК Ч.Турсунбеков принял участие в открытии нового здания Секретариата ТюркПа

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398827-ru.html

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ЦИК признал недействительными итоги референдума на 18 участках

22 декабря 2016, 19:37       Комментарии

В рамках рабочего визита в Баку (Азербайджанская Республика) сегодня, 22 декабря, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков, депутаты Абдывахап Нурбаев и Максат Сабиров приняли участие в официальном открытии нового здания Секретариата ТюркПа. Торага Чыныбай Турсунбеков сказал, что открытие нового здания Секретариата ТюркПА создаст условия для развития сотрудничества тюркоязычных государств и укрепления братских отношений, в особенности в сфере углубления и расширения межпарламентских связей.
Президент Республики Азербайджан Илхам Алиев принял руководителей парламента тюркоязычных государств, принявших участие в церемонии открытия данного здания.
Также главы парламентских делегаций возложили венки к могиле бывшего президента страны Гейдара Алиева, монументу, воздвигнутого в память о павших турецких солдатах, и на Аллее Шахидов.

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