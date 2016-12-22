Торага ЖК Ч.Турсунбеков принял участие в открытии нового здания Секретариата ТюркПа

22 декабря 2016, 19:37 Комментарии

В рамках рабочего визита в Баку (Азербайджанская Республика) сегодня, 22 декабря, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков, депутаты Абдывахап Нурбаев и Максат Сабиров приняли участие в официальном открытии нового здания Секретариата ТюркПа. Торага Чыныбай Турсунбеков сказал, что открытие нового здания Секретариата ТюркПА создаст условия для развития сотрудничества тюркоязычных государств и укрепления братских отношений, в особенности в сфере углубления и расширения межпарламентских связей.

Президент Республики Азербайджан Илхам Алиев принял руководителей парламента тюркоязычных государств, принявших участие в церемонии открытия данного здания.

Также главы парламентских делегаций возложили венки к могиле бывшего президента страны Гейдара Алиева, монументу, воздвигнутого в память о павших турецких солдатах, и на Аллее Шахидов.