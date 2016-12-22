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В Кыргызстане ЦИК подвел итоги всенародного референдумаВ Кыргызстане ЦИК подвел итоги всенародного референдумаЦИК обнародовала официальные итоги референдума: Кыргызстанцы поддержали поправки в КонституциюЦИК обнародовала официальные итоги референдума: Кыргызстанцы поддержали поправки в Конституцию

ЦИК признал референдум состоявшимся

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/tsik-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398824-ru.html

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Поправкам в Конституцию быть. ЦИК утвердила итоги референдума

22 декабря 2016, 19:18       Комментарии

За поправки в Конституцию проголосовали более 900 тыс. избирателей. Об этом в ходе заседания ЦИК сообщил член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.
По его словам, против изменений в Конституцию проголосовали 185 тыс. 140 граждан.
"Общее число граждан, включенных в число участников референдума, более 2 млн человек. Приняли в голосовании 1 млн 190 тыс. 855 человек", — сказал он.
Член ЦИК Гульнара Джурабаева выступила против результатов голосования, отметив, что ряд поступивших жалоб не был учтен Центризбиркомом. Остальные члены ЦИК проголосовали "за". Таким образом, ЦИК признал референдум состоявшимся.

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