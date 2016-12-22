22 декабря 2016, 19:18 Комментарии

За поправки в Конституцию проголосовали более 900 тыс. избирателей. Об этом в ходе заседания ЦИК сообщил член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

По его словам, против изменений в Конституцию проголосовали 185 тыс. 140 граждан.

"Общее число граждан, включенных в число участников референдума, более 2 млн человек. Приняли в голосовании 1 млн 190 тыс. 855 человек", — сказал он.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева выступила против результатов голосования, отметив, что ряд поступивших жалоб не был учтен Центризбиркомом. Остальные члены ЦИК проголосовали "за". Таким образом, ЦИК признал референдум состоявшимся.