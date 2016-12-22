Поправкам в Конституцию быть. ЦИК утвердила итоги референдума

22 декабря 2016, 19:16 Комментарии

БИШКЕК, 21 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия официально подвела итоги референдума.

11 декабря голосовали по вопросу внесения изменений и дополнений в 29 статей Конституции. В плебисците имели право участвовать 2 миллиона 852 тысячи граждан.

По словам председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, изъявили свою волю 1 190 855 избирателей. "За" проголосовали 948 тысяч человек (почти 80 процентов), 185 140 - "против" (более 15 процентов) и 57 427 бюллетеней признаны недействительными. Референдум уже считается состоявшимся, так как явка превысила необходимый минимум - 30 процентов.

Решение ЦИК будет отправлено президенту и Жогорку Кенешу.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева заявила, что не поддерживает официальные итоги референдума из-за ряда нарушений.

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