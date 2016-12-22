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ЦИК обнародовала официальные итоги референдума: Кыргызстанцы поддержали поправки в КонституциюЦИК обнародовала официальные итоги референдума: Кыргызстанцы поддержали поправки в КонституциюПрезидент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитомПрезидент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Поправкам в Конституцию быть. ЦИК утвердила итоги референдума

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398823-ru.html

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ЦИК обнародовала официальные итоги референдума: Кыргызстанцы поддержали поправки в Конституцию

22 декабря 2016, 19:16       Комментарии

БИШКЕК, 21 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия официально подвела итоги референдума.
11 декабря голосовали по вопросу внесения изменений и дополнений в 29 статей Конституции. В плебисците имели право участвовать 2 миллиона 852 тысячи граждан.
По словам председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, изъявили свою волю 1 190 855 избирателей. "За" проголосовали 948 тысяч человек (почти 80 процентов), 185 140 - "против" (более 15 процентов) и 57 427 бюллетеней признаны недействительными. Референдум уже считается состоявшимся, так как явка превысила необходимый минимум - 30 процентов.
Решение ЦИК будет отправлено президенту и Жогорку Кенешу.
Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева заявила, что не поддерживает официальные итоги референдума из-за ряда нарушений.
Что предлагается изменить в Основном законе страны, смотрите и читайте в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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