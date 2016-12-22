Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

22 декабря 2016, 18:55 Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Кабар/. Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В международном аэропорту "Манас" состоялась официальная церемония встречи Президента КР Алмазбека Атамбаева с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани.

На флагштоках были подняты государственные флаги Кыргызстана и Ирана, выстроен Почетный караул, прозвучали гимны двух стран.

Завтра, 23 декабря, в рамках официального визита состоятся переговоры Президента Алмазбека Атамбаева и Президента Ирана Хасана Роухани в узком и расширенном составах.

Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Лидеры двух государств также сделают заявления для прессы. Запланировано подписание совместных документов.

Кроме того, в рамках своего официального визита в Кыргызскую Республику Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани встретится с Премьер-министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума.