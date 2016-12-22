Добровольцам - спасателям кыргызстанцев на пожаре в Москве вручили почетные грамоты правительства КР

22 декабря 2016, 18:54 Комментарии

В Посольстве Кыргызстана в России состоялось вручение почетных грамот правительства КР, почетных знаков и удостоверений добровольцам-спасателям за героизм и отвагу при пожаре 27 августа в московской типографии ООО "Печатный экспресс". Об этом сообщили в кыргызском диппредставительстве.

Почетной грамотой награждены граждане КР и РФ: Абдыгапар уулу Азизбек, Алимбек уулу Маматсабыр, Азамат Ахматов, Александр Борисов, Махамат Заиров, Юрий Лугвин, Марип уулу Таалайбек, Урматбек уулу Жоомарт, Александр Хван, Аширбек Шакиров.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Болот Отунбаев выразил им искреннюю признательность и благодарность за мужество и отвагу в критической ситуации.

Участники встречи почтили погибших минутой молчания.

В мероприятии также приняли участие активисты кыргызской диаспоры в столице РФ, которые в те трудные дни проявили активную гражданскую позицию, человеческую сознательность и ответственность в поддержке соотечественников. От имени Посольства КР в РФ и посла им вручили благодарственные письма.