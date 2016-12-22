День 22 Декабря: Любопытный кандидат открыл счет кандидатам в президенты

22 декабря 2016, 18:44 Комментарии

Премьер-министра Сооронбая Жээнбекова сегодня посетили экзотические мысли - это мысли о возрождении санитарной авиации в Кыргызстане. Сами по себе мысли безвредны, особенно если они приходят вне рабочего времени. А так они отнимают время от реальных проблем, особенно во время заседания правительства.

С вертолетами в стране очень туго. Свои вертолеты Министерство обороны и МЧС разбивают с завидной регулярностью, эвакуируя иностранных туристов. Хотели как всегда подзаработать денег. Затем была история со сдачей в аренду вертолетов в Уганду. Всю авиацию страны в количестве 4 вертолета Вооруженных сил Кыргызстана, кстати, можно наблюдать на параде в День независимости. Ради справедливости к ним можно приплюсовать несколько самолетов наших авиакомпаний...

В Агентстве гражданской авиации (АГА) руководители меняются почти также часто, как премьер-министры - с 2009 по 2016 год руководство сменилось 6 раз. Более того, из уст президента Атамбаева стало известно, что борт номер один в июне в Ташкент летел с предупреждением об опасности со стороны АГА.

Кстати говоря, режим "открытого неба", о котором так много говорилось, так и не введен. Тут действует правило "ни себе, ни людям" - это когда за счет денег пассажиров и налогоплательщиков хотят спасти неспасаемое - в виде отечественных авиакомпаний. Хотя государственному аэропорту, напротив, было бы выгоднее иметь большую загрузку от присутствия на рынке иностранных авиакомпаний...

После скандального репортажа о продаже мертвечины на Ошском базаре, мэрия Бишкека сообщила, что акимиат и милиционеры провели облаву по выявлению незаконной стихийной торговли мясной продукцией. Однако, "при проверке санитарных нарушений, а также незаконной реализации некачественной мясной продукцией зафиксировано не было", - заявила мэрия.

В самой телепередаче сотрудники Ленинского РУВД сразу отреклись от территории - это, мол, зона ответственности милиционеров Ошского базара. Госсанэпиднадзор сделал несколько заявлений с одним посылом - за проверку качества мяса отвечает Госветфитосанинспекция.

Вчера хранившая до этого молчание Госветфитосанинспекция оштрафовала генерального директора ОсОО "Шер" Шамиля Арлиева, в цех которого на Манаса, 234 заезжает портер с мясом.

Тогда нужно разобраться, что является правдой, а что вымыслом в этой нашумевшей истории...

Демократическое движение Кыргызстана (ДДК) дало старт президентским выборам. В ходе информационного вброса и "многоходовой стратегии" бывший омбудсмен Турсунбек Акун "выиграл праймеризы" и выдвинулся кандидатом в президенты Кыргызстана.

Демократическое движение Кыргызстана (ДДК) - в 1990 году было из числа тех, кто приложил руку к смене власти в Бишкеке от Масалиева к Акаеву. Но бывший омбудсмен запомнился электорату своим любопытством - он 36 раз из любопытства посещал в тюрьме криминального авторитета Батукаева, а в день его вылета, опять-таки из чистого любопытства, проводил Батукаева до самолета.