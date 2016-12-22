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Поправкам в Конституцию быть. ЦИК утвердила итоги референдумаПоправкам в Конституцию быть. ЦИК утвердила итоги референдумаВ Кыргызстан прибыл с официальным визитом президент Ирана Хасан РоуханиВ Кыргызстан прибыл с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398818-ru.html

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22 декабря 2016, 19:08       Комментарии

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. В международном аэропорту "Манас" состоялась официальная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани.
На флагштоках были подняты государственные флаги Кыргызской Республики и Исламской Республики Иран, выстроен Почетный караул, прозвучали гимны двух стран.
Завтра, 23 декабря, в рамках официального визита состоятся переговоры Президента Алмазбека Атамбаева и Президента Ирана Хасана Роухани в узком и расширенном составах.
Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Лидеры двух государств также сделают заявления для прессы. Запланировано подписание совместных документов.
Кроме того, в рамках своего официального визита в Кыргызскую Республику Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани встретится с Премьер-министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума.

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