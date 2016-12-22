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Муфтият запретил своим молдо проводить обряд нике с несовершеннолетними

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398817-ru.html

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22 декабря 2016, 19:00       Комментарии

Духовное управление мусульман Кыргызстана запретила молдо проводить обряды нике с несовершеннолетними. Соответствующий указ подписал глава ДУМК Максатбек Токтомушев. Как сообщает 22 декабря пресс-служба ДУМК, приказ распространяется на аппарат управления, казы, сотрудников казыятов, районных хатибиятов, имамов и преподавателей религиозных учебных заведений.
"Если обряд нике будет проведен молдо, которые не работают в системе ДУМК, то духовное управление не несет ответственности за их действия", - говорится в сообщении.
Напомним, обряд нике, который длится не более 10 минут при свидетелях, может проводить любой совершеннолетний мужчина в здравом уме. Специальных знаний или статуса для этого не требуется.

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