В Бишкеке состоится конкурс среди студентов и магистрантов по составлению судебных актов

22 декабря 2016, 18:50 Комментарии

В Бишкеке состоится республиканский конкурс среди студентов и магистрантов юридических факультетов по составлению судебных актов.

Как сообщают организаторы – филиал Международной организации по праву развития в Кыргызской Республике, в конкурсе примут участие 6 команд из 6 вузов страны: Кыргызский национальный университет имени Баласагына (КНУ), Кыргызская государственная юридическая академия (КГЮА), Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ), Американский университет в Центральной Азии (АУЦА), Международный университет Кыргызстана (МУК), Международный университет Центральной Азии (МУЦА).

"Данный конкурс направлен на укрепление системы юридического образования и науки. Его основная цель – повышение потенциала юридического сообщества в сфере отправления правосудия, повышение качества подготовки специалистов в области юриспруденции, а также популяризация сайта sot.kg как инструмента работы в студенческом и научном сообществах",– сообщают организаторы.

Мероприятие будет проходить в игровом формате: каждая команда изучит одно условное гражданское и одно условное уголовное дело, подготовит проекты судебных актов в течение установленного времени, а затем презентует их конкурсному жюри, которое определит победителей. Команды, занявшие первые места, будут награждены кубком, дипломом и ценными призами.

Проект реализуется в рамках деятельности Программы агентства США по международному развитию (USAID) по укреплению судебной системы в Кыргызской Республике совместно с Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана.