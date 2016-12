Как готовится "Азия MIX" к завтрашнему финалу Высшей лиги КВН

22 декабря 2016, 18:47 Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. Завтра, 23 декабря, отечественная команда "Азия MIX" выступит в финале Высшей лиги КВН 2016 года.

Ее соперниками станут "Спарта" (Астана), "Радио Свобода" (Ярославль), Сборная Мурманска и Сборная Московского цирка.

Редакция Sputnik Кыргызстан решила заглянуть в аккаунты участников команды, чтобы узнать, как они готовятся к предстоящему финалу.

Капитан Эльдияр Кененсаров отметил: "Репетиция в Доме КВН, буду скучать по этому залу".

Репетиция в Доме КВН, буду скучать по этому залу. #высшаялига #финалквн #азиямикс #азияmix #asiamix #домквн #репетиция

A photo posted by Эльдияр Кененсаров (@eldiyar_kenensarov) on Dec 21, 2016 at 5:25am PST

Несмотря на длительную подготовку, участники все же полны сил и энергии.

"Бомбим. Заряд мощный", - написал на своей странице член команды Марат Джуманалиев (Маратик).

После завтра финал.Бомбим.Заряд МОЩНЫЙ #квн #финалвысшейлиги #москва #ростиславященко #селфимара #азияmix #азиямикс

A photo posted by Джуманалиев Марат (@marat_dms) on Dec 21, 2016 at 12:42am PST

Ростислав Ященко, покоривший зрителей ролью Джульетты и руководителя школы по подготовке соблазнителей императрицы Екатерины, видимо, планирует удивить жюри и гостей финала новым образом.

Не люблю когда ломаются #спарта #азиямикс

A photo posted by Dидар Dжексеков (@jexekov_sparta_ast) on Dec 20, 2016 at 11:02am PST

Помимо новых шуток и героев, поклонникам бишкекской команды, похоже, представят и новых участников.

AsiaMix kyrgyzstan @eldiyar_kenensarov #репитируем #финалквн2016 #blackingdancers #кыргызстан #

A photo posted by Ruslan Nurlanovich (@ruslan_nurlanovich) on Dec 21, 2016 at 9:47am PST

А вот еще одна фотография с репетиции.

Погнали Азия Микс.Будем мучить редакторов #азияmix #финил #квн #финалвысшейлиги #2016 #домквн

A photo posted by Джуманалиев Марат (@marat_dms) on Dec 18, 2016 at 12:41am PST

Команда "Азия MIX" в октябре стала победителем второго полуфинала и вышла в финал Высшей лиги. В июле она первый раз в истории отечественного КВН завоевала главный приз на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН".