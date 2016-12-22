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Как готовится "Азия MIX" к завтрашнему финалу Высшей лиги КВН

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/culture/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398815-ru.html

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22 декабря 2016, 18:47       Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. Завтра, 23 декабря, отечественная команда "Азия MIX" выступит в финале Высшей лиги КВН 2016 года.
Ее соперниками станут "Спарта" (Астана), "Радио Свобода" (Ярославль), Сборная Мурманска и Сборная Московского цирка.
Редакция Sputnik Кыргызстан решила заглянуть в аккаунты участников команды, чтобы узнать, как они готовятся к предстоящему финалу.
Капитан Эльдияр Кененсаров отметил: "Репетиция в Доме КВН, буду скучать по этому залу".
Репетиция в Доме КВН, буду скучать по этому залу. #высшаялига #финалквн #азиямикс #азияmix #asiamix #домквн #репетиция
A photo posted by Эльдияр Кененсаров (@eldiyar_kenensarov) on Dec 21, 2016 at 5:25am PST
Несмотря на длительную подготовку, участники все же полны сил и энергии.
"Бомбим. Заряд мощный", - написал на своей странице член команды Марат Джуманалиев (Маратик).
После завтра финал.Бомбим.Заряд МОЩНЫЙ #квн #финалвысшейлиги #москва #ростиславященко #селфимара #азияmix #азиямикс
A photo posted by Джуманалиев Марат (@marat_dms) on Dec 21, 2016 at 12:42am PST
Ростислав Ященко, покоривший зрителей ролью Джульетты и руководителя школы по подготовке соблазнителей императрицы Екатерины, видимо, планирует удивить жюри и гостей финала новым образом.
Не люблю когда ломаются #спарта #азиямикс
A photo posted by Dидар Dжексеков (@jexekov_sparta_ast) on Dec 20, 2016 at 11:02am PST
Помимо новых шуток и героев, поклонникам бишкекской команды, похоже, представят и новых участников.
AsiaMix kyrgyzstan @eldiyar_kenensarov #репитируем #финалквн2016 #blackingdancers #кыргызстан #
A photo posted by Ruslan Nurlanovich (@ruslan_nurlanovich) on Dec 21, 2016 at 9:47am PST
А вот еще одна фотография с репетиции.
Погнали Азия Микс.Будем мучить редакторов #азияmix #финил #квн #финалвысшейлиги #2016 #домквн
A photo posted by Джуманалиев Марат (@marat_dms) on Dec 18, 2016 at 12:41am PST
Команда "Азия MIX" в октябре стала победителем второго полуфинала и вышла в финал Высшей лиги. В июле она первый раз в истории отечественного КВН завоевала главный приз на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН".

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