Президент Ирана прибыл в Кыргызстан. В аэропорту его встретил Атамбаев

22 декабря 2016, 19:03 Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы КР.

В международном аэропорту "Манас" состоялась официальная церемония встречи президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым главы ИРИ Хасана Роухани.

На флагштоках были подняты государственные флаги двух стран, выстроен Почетный караул, прозвучали гимны двух стран.

23 декабря в рамках официального визита состоятся переговоры Атамбаева и Роухани в узком и расширенном составах.

Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Лидеры двух государств также сделают заявления для прессы. Запланировано подписание совместных документов.

Роухани встретится с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума.