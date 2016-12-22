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Вице-премьер Ч.Султанбекова встретилась с делегацией Афганистана

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398811-ru.html

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22 декабря 2016, 18:25       Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова встретилась с делегацией Исламской Республики Афганистан во главе с губернатором провинции Бадахшан Бикзатом Ахмад Фейсалом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Поприветствовав, вице-премьер-министр отметила, что данный визит делегации положительно скажется на развитии двусторонних отношений. Она также подчеркнула, что в настоящее время в вузах Кыргызстана обучаются более 200 студентов из Афганистана, которые в будущем внесут вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического положения этнических кыргызов, проживающих на Большом и Малом Памире, в том числе проблемы, касающиеся образования, здравоохранения и продовольственной безопасности. Также обсуждалась возможность обучения в Кыргызстане детей этнических кыргызов, проживающих в Афганистане.
Глава делегации Афганистана Бикзат Ахмад Фейсал подчеркнул, что вопросы, относительно улучшения социального положения этнических кыргызов являются одними из актуальных. Он отметил, что если дети памирских кыргызов смогут получить образование, то многие проблемы в будущем они смогут решать самостоятельно.
Вице-премьер-министр отметила готовность кыргызской стороны взять на себя обязательства в организации обучения детей памирских кыргызов в Кыргызстане. Кроме того, вопросы улучшения социального положения этнических кыргызов, проживающих на Большом и Малом Памире, на стадии решения Правительством страны. В настоящее время кыргызская сторона прилагает все усилия для оказания необходимой поддержки и помощи этническим кыргызам на Памире.

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