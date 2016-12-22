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Спикеры парламентов Кыргызстана и Турции обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского взаимодействия

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398810-ru.html

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22 декабря 2016, 18:32       Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Кабар/. В рамках рабочего визита в г.Баку, Азербайджан для участия в официальном открытии нового здания Секретариата ТюркПА Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков встретился с Председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Исмаилом Кахраманом. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.
Участники встречи обсудили пути улучшения сотрудничества сторон в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского взаимодействия Кыргызстана и Турции.
Торага Ч.Турсунбеков, выразив коллеге слова соболезнования в связи с террористическими актами, произошедшими в Турции, и заверил в поддержке кыргызской стороны в трудные для турецкого народа времена.
Спикер Ч.Турсунбеков поздравил собеседника с 25-летием со дня установления кыргызско-турецких дипломатических отношений. "Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с Турцией и намерены расширять партнерство с братской страной по всем направлениям", - отметил Торага.
В частности, Ч.Турсунбеков отметил совместные усилия сторон, направленных на расширение межпарламентских связей, а также поднял вопрос о необходимости активизации взаимодействия сотрудников Аппарата Жогорку Кенеша КР и Великого Национального Собрания Турции.
В свою очередь Председатель Великого Национального Собрания Турецкой Республики Исмаил Кахраман также высказала мнение, что народны Кыргызстана и Турции должны быть вместе в тяжелое время. "Для этого нужно укрепить межпарламентские отношения", - отметил он.
Кроме того, на встрече обсужден ряд вопросов, в частности текущая деятельность ТюркПА , а также вопрос проведения следующего заседания в г.Бишкеке.
Напомним, парламентская делегация во главе с Торага Жогорку Кенеша КР Ч.Турсунбековым находится в г.Баку для участия в официальном открытии нового здания Секретариата ТюркПА. В состав парламентской делегации Кыргызской Республики вошли депутаты Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев и Максат Сабиров.

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