Сегодня в рубрике "Официально"

22 декабря 2016, 18:38 Комментарии
Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан закон о Национальном банке КР, банках и банковской деятельности;
- подписан закон о внесении изменений в Закон "Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики".
Окмотпресс: Подписаны распоряжения, постановления:
- об освобождении Мэлиса Мамбетжанова от исполнения обязанностей председателя Фонда по управлению государственным имуществом;
- об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра;
- о присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год;
- о признании утратившими силу некоторых решений правительства КР;
- об объявлении полномочному представителю правительства в Чуйской области Бактыбеку Кудайбергенову замечание.