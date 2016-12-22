Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В каких районах Бишкека и Чуйской области 23 декабря отключат электричествоВ каких районах Бишкека и Чуйской области 23 декабря отключат электричествоСпикеры парламентов Кыргызстана и Турции обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского взаимодействияСпикеры парламентов Кыргызстана и Турции обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского взаимодействия

Сегодня в рубрике "Официально"

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42172_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398808-ru.html

Похожие новости

Сегодня: свет будет, Атамбаев едет в Узбекистан, "Азия MIX" - скоро финал

Айбек Калиев: "Энергосистема на сегодня работает в штатном режиме, ограничений электроэнергии не будет"

В ЖК предлагают не мучить энергетиков: у них сегодня профессиональный праздник

Сегодня в рубрике "Официально"

Сегодня: авария на ГЭС, опять фальшивомонетчики, самый короткий день в году

22 декабря 2016, 18:38       Комментарии

Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан закон о Национальном банке КР, банках и банковской деятельности;
- подписан закон о внесении изменений в Закон "Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики".
Окмотпресс: Подписаны распоряжения, постановления:
- об освобождении Мэлиса Мамбетжанова от исполнения обязанностей председателя Фонда по управлению государственным имуществом;
- об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра;
- о присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год;
- о признании утратившими силу некоторых решений правительства КР;
- об объявлении полномочному представителю правительства в Чуйской области Бактыбеку Кудайбергенову замечание.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум