Жээнбеков: Гражданская авиация должна способствовать развитию туризма и торговли

22 декабря 2016, 18:17 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков считает, что Кыргызстан имеет выгодное географическое расположение и огромный потенциал для развития транзитных авиаперевозок, и гражданская авиация должна способствовать развитию туризма и торговли республики.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, об этом он заявил на заседании правительства, добавив, что аэропорты внутренних воздушных линий остаются убыточными, так как нет рейсов в эти аэропорты или количество выполняемых рейсов является недостаточным.

"Многие жители регионов предпочитают авиации более дешевый и доступный наземный транспорт. Отсутствие в воздушном парке авиакомпаний Кыргызстана воздушных судов малой вместимости для выполнения полетов по внутренним воздушным линиям, а также техническое состояние имеющихся судов отражаются на состоянии внутренних аэропортов", – подчеркнул премьер-министр.