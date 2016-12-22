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Жээнбеков: Гражданская авиация должна способствовать развитию туризма и торговли

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/zheenb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398807-ru.html

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22 декабря 2016, 18:17       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков считает, что Кыргызстан имеет выгодное географическое расположение и огромный потенциал для развития транзитных авиаперевозок, и гражданская авиация должна способствовать развитию туризма и торговли республики.
По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, об этом он заявил на заседании правительства, добавив, что аэропорты внутренних воздушных линий остаются убыточными, так как нет рейсов в эти аэропорты или количество выполняемых рейсов является недостаточным.
"Многие жители регионов предпочитают авиации более дешевый и доступный наземный транспорт. Отсутствие в воздушном парке авиакомпаний Кыргызстана воздушных судов малой вместимости для выполнения полетов по внутренним воздушным линиям, а также техническое состояние имеющихся судов отражаются на состоянии внутренних аэропортов", – подчеркнул премьер-министр.

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