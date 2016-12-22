Рейтинг ФИФА: Кыргызстан завершает уходящий год на 122-м месте

22 декабря 2016, 18:28 Комментарии

Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на две строчки вверх и занимает теперь 122-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Информация об этом появилась на официальном сайте ФИФА.

Напомним, в рейтинге на 24 ноября Кыргызстан опустился сразу на 25 позиций вниз и занял 124 место.

Сейчас строчкой выше сборная Омана, строчкой ниже – Бахрейна. Лидером рейтинга ФИФА остается Аргентина, на втором месте бразильцы, третья – Германия. Далее расположились команды Чили, Бельгии, Колумбии, Франции, Португалии, Уругвая и Испании.

Лучшей командой месяца стала сборная Руанды, которая поднялась вверх на 9 строчек и занимает сейчас 92-е место. Сборная Кубы стала худшей командой ( –26 строчек) – 151-е место.

Следующее обновление рейтинга ФИФА произойдет в январе 2017 года. По итогам январского рейтинга будет проходить жеребьевка отборочного раунда Кубка Азии-2019.

В рейтинге сборных Азиатских конфедераций футбола Кыргызстан занимает 15 строчку.