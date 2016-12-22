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Рейтинг ФИФА: Кыргызстан завершает уходящий год на 122-м месте

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/rejtin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398806-ru.html

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22 декабря 2016, 18:28       Комментарии

Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на две строчки вверх и занимает теперь 122-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Информация об этом появилась на официальном сайте ФИФА.
Напомним, в рейтинге на 24 ноября Кыргызстан опустился сразу на 25 позиций вниз и занял 124 место.
Сейчас строчкой выше сборная Омана, строчкой ниже – Бахрейна. Лидером рейтинга ФИФА остается Аргентина, на втором месте бразильцы, третья  – Германия. Далее расположились команды Чили, Бельгии, Колумбии, Франции, Португалии, Уругвая и Испании.
Лучшей командой месяца стала сборная Руанды, которая поднялась вверх на 9 строчек и занимает сейчас 92-е место. Сборная Кубы стала худшей командой ( –26 строчек) – 151-е место.
Следующее обновление рейтинга ФИФА произойдет в январе 2017 года. По итогам январского рейтинга будет проходить жеребьевка отборочного раунда Кубка Азии-2019.
В рейтинге сборных Азиатских конфедераций футбола Кыргызстан занимает 15 строчку.

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