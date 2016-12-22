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В каких районах Бишкека и Чуйской области 23 декабря отключат электричество

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398805-ru.html

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22 декабря 2016, 18:39       Комментарии

Завтра, 23 декабря, в некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 17:00:
— улицы Фирсова, Орозбекова и Мичурина, перулки Кукурузный и Нарынский.
С 13:00 до 17:00:
— улицы Бухарская и Криворожская, перулок Калымский.
В Чуйской области с 00:00 до 05:00:
— село Нижняя Ала-Арча.
С 9:00 до 16:00:
— села Орто-Суу и Малтабар.
С 9:00 до 17:00:
— село Новопавловка (жилой массив "Поле чудес", район МТФ-2);
— город Кара-Балта (квартал 40-лет Киргизии № 39-41, 46).

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