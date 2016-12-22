В каких районах Бишкека и Чуйской области 23 декабря отключат электричество

22 декабря 2016, 18:39 Комментарии

Завтра, 23 декабря, в некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 17:00:

— улицы Фирсова, Орозбекова и Мичурина, перулки Кукурузный и Нарынский.

С 13:00 до 17:00:

— улицы Бухарская и Криворожская, перулок Калымский.

В Чуйской области с 00:00 до 05:00:

— село Нижняя Ала-Арча.

С 9:00 до 16:00:

— села Орто-Суу и Малтабар.

С 9:00 до 17:00:

— село Новопавловка (жилой массив "Поле чудес", район МТФ-2);

— город Кара-Балта (квартал 40-лет Киргизии № 39-41, 46).