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Анонс "ВБ": Помог подвыпившей матери и... стал убийцей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352598_an...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398804-ru.html

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22 декабря 2016, 18:20       Комментарии

Недавно в столичной элитной многоэтажке был обнаружен труп хозяйки одной из квартир. Расследование этой,
на первый взгляд, некриминальной смерти привело бишкекский угрозыск к необыкновенным открытиям.
Как уточнили сотрудники угрозыска, 9 декабря в Ленинское РУВД поступило сообщение о найденном в многоэтажке трупе пожилой хозяйки квартиры. Сыщики, выехавшие на место преступления, обнаружили мертвую пенсионерку на кухне. Она лежала на полу рядом со столом, на котором стояли початая бутылка водки и две рюмки. На них эксперты нашли несколько отпечатков пальцев, не принадлежащих хозяйке. Все говорило о том, что накануне здесь был гость, но в квартире царил порядок, а на теле погибшей не обнаружено следов насилия.
- Нашей предварительной версией стало то, что женщина преклонного возраста скончалась от сердечного приступа, - рассказывает начальник столичного уголовного розыска Азамат Токтоналиев. - Но все эти предположения рухнули после вскрытия. Патологоанатомы выяснили, что пенсионерка была убита. Преступник сломал ей подъязычную кость.
Первым делом сыщики допросили подругу погибшей. Женщина рассказала, что приехала вечером к Эльмире эже (имена изменены в интересах следствия), а дверь ее квартиры оказалась открытой. Зайдя внутрь, подруга обнаружила на полу труп и сообщила в милицию. Эксперты подтвердили, что смерть пенсионерки произошла в интервале между 16 и 17 часами. Консьерж дома показал, что эта гостья действительно приехала к погибшей поздно вечером, но днем приходила еще одна женщина, которую он хорошо запомнил.
- Европейка лет сорока, длинные светлые волосы. Она, проходя мимо меня, попросила закурить, - рассказал консьерж. Но как уходила, я не видел.
Подробнее читайте завтра, в пятницу, 23 декабря.

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