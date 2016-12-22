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Веерных отключений не будет, обещают энергетики Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398802-ru.html

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22 декабря 2016, 18:31       Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. Глава ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев пообещал, что страна переживет эту зиму без ограничений на потребление электроэнергии, сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.
В середине прошлой недели на Токтогульской ГЭС вышел из строя гидроагрегат № 2 мощностью 300 мегаватт. В четверг депутаты парламента в срочном порядке затребовали отчет руководителей энергетической отрасли в связи с появившейся в СМИ информацией, что из-за аварии в республике введут массовые отключения.
По представленной директором Энергохолдинга Айбеком Калиевым информации, 15 декабря произошло аварийное отключение гидроагрегатов на Токтогульской ГЭС.
"Основной причиной, по предварительной оценке, послужила эксплуатация оборудования, отработавшего свой гарантийный срок", - сказал Калиев.
Он подчеркнул, что сейчас энергосистема работает в штатном режиме.
"Есть возможность увеличить нагрузку на ТЭЦ Бишкека до 360 мегаватт, резерв электроэнергии составляет около 200 мегаватт. Таким образом, опасений нет, ограничений электроэнергии не будет", - заверил Калиев.
Между тем депутат парламента Рыскелди Момбеков обвинил руководство Энергохолдинга в том, что оно шесть дней скрывало факт аварии от общественности. Также парламентарий поинтересовался судьбой 450 миллионов долларов, которые были выделены на реконструкцию Токтогульской ГЭС.
На обвинения ответил заместитель главы Нацэнергохолдинга Нурлан Садыков.
"Относительно 450 миллионов долларов могу сказать, что в общем на реконструкцию направлено 475 миллионов долларов. Их них на первую фазу - 49 миллионов. Из этих средств 5 миллионов долларов ушло на покрытие стоимости запчастей, которые начнут устанавливать в апреле следующего года. На вторую фазу ушло 250 миллионов долларов. Их них 100 тысяч потрачено на проведение конкурсов и документацию. 175 миллионов, которые направлены на третью фазу, остаются неизрасходованными", - пояснил он.
Садыков добавил, что на сегодня проведены тендеры на закупку двух генераторов. Их выиграли китайские и корейские компании, которые согласились доставить необходимое оборудование до 1 апреля 2017 года.

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