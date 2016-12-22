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В Кыргызстане существует 5 тыс оползневых участка, более 3 тыс селеопасных рек - МЧС

Источник:
http://kabar.kg/incident/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398801-ru.html

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22 декабря 2016, 18:05       Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Кабар/. На территории Кыргызстана существует 5 тыс оползневых участка, 3 тыс 103 селеопасных рек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По их информации, существующие риски и новые угрозы ЧС диктуют искать новые подходы в деле реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
"В мире ежегодно увеличиваются риски от чрезвычайных ситуаций, и Кыргызстан не является исключением. В 2015 году на территории республики произошло 229 чрезвычайных ситуаций. За 11 месяцев текущего года произошло 221 чрезвычайных ситуаций, из них 113 сели и 15 - оползни. В результате стихийных бедствий в республике погибли 42 человека, стране был нанесен материальный ущерб в размере более 908 млн сомов", - отметили в пресс-службе.
Общественное Объединение "MoveGreen" (МувГрин) в партнерстве с Министерством чрезвычайных ситуаций КР при финансовой поддержке Посольства США в КР запустили для реализации проект "Совместные меры по снижению рисков бедствий в КР". "Целями проекта являются укрепление системы управления рисками стихийных бедствий, улучшение способности сельских сообществ планировать и эффективно реагировать на природные катаклизмы", - отметили в пресс-службе.
Реализация проекта будет осуществляться в Кызыл-Суйском айыльном округе Кара-Сууйского района Ошской области. В рамках проекта предусматривается проведение интерактивных тренингов для населения по повышению информированности и практических знаний в условиях ЧС, выявлении рисков и планировании в целях устойчивого развития местности.
Кроме этого, проектом предусмотрены разработка социальных роликов, обучающие людей правильному поведению во время чрезвычайных ситуаций, усовершенствование веб-сайта Министерства. Также сотрудники Министерства пройдут обучение по применению современных медиа технологий, для улучшения информирования населения о безопасном поведении во время природных катаклизмов.

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