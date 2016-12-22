Шерадил Бактыгулов: "2016 год для Кыргызстана стал позитивным и устойчивым"

22 декабря 2016, 18:09 Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Эрмек Абдрисаев - Кабар/. 2016 год стал для Кыргызстана позитивным и устойчивым, и на это указывает тот факт, что впервые четвертый президент Кыргызстана заявил о том, что не собирается баллотироваться на второй президентский срок, используя изменения в Конституции. Такое мнение выразил политолог Шерадил Бактыгулов относительно политических итогов 2016 года для Кыргызстана.

"Для 3-го президента это было условием избрания, а первый и второй президенты никогда об этом не заявляли и наоборот вносили изменения в Конституцию для обнуления своих сроков, чтобы получить возможность вновь идти на президентские выборы. Как пример, А.Акаев был президентом почти 17 лет, и это при том, что Конституция каждый раз говорила, что на пост главы государства можно быть избранным только два раза подряд. К.Бакиев делал то же самое - до истечения срока на основании очередной новой Конституции в 2009 году он провел новые президентские выборы с рекордной явкой избирателей - более 90%, и практически все голоса были отданы за него", - напомнил политолог.

Как подчеркивает Ш.Бактыгулов, в этом году президент Кыргызстана впервые и неоднократно заявлял, что не собирается использовать ни новую Конституцию, ни какие-либо другие юридические нюансы для того, чтобы идти вновь на президентские выборы. Это, по мнению политолога, и является самым главным достижением уходящего года.

Еще одно достижение уходящего года, говорит эксперт, стало обеспечение устойчивости политического процесса в стране.

"Начиная где-то с 2010 года, в Кыргызстане было несколько центров принятия решения, которые были раскиданы по разным местам, партиям, группам и т.д. И то, что укрепляется позиция одной партии - это тоже с одной стороны хорошо с точки зрения обеспечения политического процесса. В этой связи, надо сказать, что введение в 2015 году заградительного барьера путем увеличения проходного порога с 5% до 10% и повышения избирательного залога с 500 тыс сом до 5 млн сом привело к укреплению партий. Если раньше в выборах могли участвовать мелкие партии с достаточно сомнительными средствами и людьми, то сейчас уже происходит нормальный позитивный процесс развития политических партий", - отмечает политолог.

Также Ш.Бактыгулов говорит о необходимости отметить факт, что тот тип и формат политических партий, который сложился в Кыргызстане, он соответствует типу политических партий, которые существуют в современном мире. "Это картельные партии, партии типа "хватай всех" и так далее. Самым ярким примером картельных партий является Демократическая и Республиканская партии США. И у нас партии примерно такого же типа. Есть также договорные партии и другие. С этим в Кыргызстане проблем нет и это достаточно хороший показатель того, что наша страна уже отошла от советских стереотипов, что политическая партия должна быть как Коммунистическая партия СССР. Нигде в мире это не работает, и крах этих партий можно было наблюдать еще в 60-е годы. А у нас в 2016 году уже набрала опыт эта тенденция и в этой связи Кыргызстан впереди минимум на 20 лет от соседних государств. Это вот хорошая составляющая, которой надо отдать должное", - говорит он.

По мнению политолога, конечно, есть вопрос в том, как сделать, чтобы все эти достижения работали в интересах страны и граждан, но это, по его словам, решаемый вопрос, который уже решается.

"Это основные моменты, которые можно было бы выделить в уходящем году и которые стали позитивными составляющими для Кыргызстана", - резюмировал Шерадил Бактыгулов.