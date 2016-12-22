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Вора в законе Улана Токтосунова по кличке Сакал приговорили к 17 годам колонии строгого режима

Источник:
http://knews.kg/2016/12/vora-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398795-ru.html

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22 декабря 2016, 17:47       Комментарии

Первомайский районный суд Бишкека приговорил Улана Токтосунова известного, как вор в законе по кличке Сакал к 17 годам колонии усиленного режима.
Он признан виновным в организации убийства Дамира Сапарбекова.
Члена ОПГ Зыпарбека Алиева, который проходит как соучастник Токтосунова, также приговорен к 18 годам колонии строгого режима.
Дастан Таштанбеков приговорен к 4 годам колонии поселения.
В свою очередь адвокаты Токтосунова не согласны с решением суда и намерены обжаловать его в вышестоящих органах.
Напомним, в мае 2015 года Улан Токтосунов объявлен в межгосударственный розыск по делу об убийстве члена ОПГ Камчи Кольбаева – Дамира Сапарбекова. Преступление произошло на почве криминальных разборок. Уголовное дело возбуждено по статье 97 (убийство) УК КР. До взятия под стражу Улан Токтосунов скрывался в Турции.

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