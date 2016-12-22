Вора в законе Улана Токтосунова по кличке Сакал приговорили к 17 годам колонии строгого режима

22 декабря 2016, 17:47 Комментарии

Первомайский районный суд Бишкека приговорил Улана Токтосунова известного, как вор в законе по кличке Сакал к 17 годам колонии усиленного режима.

Он признан виновным в организации убийства Дамира Сапарбекова.

Члена ОПГ Зыпарбека Алиева, который проходит как соучастник Токтосунова, также приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

Дастан Таштанбеков приговорен к 4 годам колонии поселения.

В свою очередь адвокаты Токтосунова не согласны с решением суда и намерены обжаловать его в вышестоящих органах.

Напомним, в мае 2015 года Улан Токтосунов объявлен в межгосударственный розыск по делу об убийстве члена ОПГ Камчи Кольбаева – Дамира Сапарбекова. Преступление произошло на почве криминальных разборок. Уголовное дело возбуждено по статье 97 (убийство) УК КР. До взятия под стражу Улан Токтосунов скрывался в Турции.