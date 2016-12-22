В Баткене и Оше состоялись сборы стрелков для совершенствования боевой выучки

22 декабря 2016, 18:06 Комментарии

В Баткене и Оше в период с 12 по 21 декабря состоялись сборы для стрелков на базе войсковых стрельбищ пограничных подразделений.

По данным отдела по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы, на подобных мероприятиях стрелки и новобранцы совершенствуют боевую выучку и наращивают практический опыт для стрельбы при поражении противника на предельных дальностях в дневное и ночное время суток, а также в движении и на месте.

"Основная цель сборов – это проверка степени подготовки снайперов, их умений и навыков ориентироваться на местности и маскироваться, а также уровня огневой подготовки с учетом поправок на "экстремальные" условия высокогорной местности. В целом поставленные задачи в ходе сборов выполнены. Учебные стрельбы показали хороший уровень практической подготовки наших военнослужащих",– подвел итоги руководитель сборов полковник Бекен Мамырбаев.

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