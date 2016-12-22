После резкого ответа депутату ЖК глава ФУГИ Мамбетжанов отстранен от должности

22 декабря 2016, 18:08 Комментарии

Мэлис Мамбетжанов освобожден от исполнения обязанностей председателя Фонда по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечает ведомство, распоряжение подписанно согласно поданному заявлению.

Напомним, ранее глава комитета по экономической и фискальной политике Нурлан Макеев ("Кыргызстан") возмутился отсутствием главы ФУГИ на заседании комитета.

Как заявил Макеев, Мэлис Мамбетжанов с момента назначения на свою должность ни разу не пришел на заседание комитета.

"Он что каждый вторник болеет? Если не может исполнять свои обязанности, пусть занимается своим здоровьем", — сказал он.

Позже пресс-служба ФУГИ распространила заявление Мамбетжанова, в котором глава ведомства посоветовал депутату прекратить заниматься словоблудием.

Сегодня в парламенте депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан")просил комитет по этике дать оценку поведению чиновника.