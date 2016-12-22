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После резкого ответа депутату ЖК глава ФУГИ Мамбетжанов отстранен от должности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/posle-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398791-ru.html

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22 декабря 2016, 18:08       Комментарии

Мэлис Мамбетжанов освобожден от исполнения обязанностей председателя Фонда по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Как отмечает ведомство, распоряжение подписанно согласно поданному заявлению.
Напомним, ранее глава комитета по экономической и фискальной политике Нурлан Макеев ("Кыргызстан") возмутился отсутствием главы ФУГИ на заседании комитета.
Как заявил Макеев, Мэлис Мамбетжанов с момента назначения на свою должность ни разу не пришел на заседание комитета.
"Он что каждый вторник болеет? Если не может исполнять свои обязанности, пусть занимается своим здоровьем", — сказал он.
Позже пресс-служба ФУГИ распространила заявление Мамбетжанова, в котором глава ведомства посоветовал депутату прекратить заниматься словоблудием.
Сегодня в парламенте депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан")просил комитет по этике дать оценку поведению чиновника.

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