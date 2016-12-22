Анонс 'ВБ": Шахидка–невеста из Джалал–Абада

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Источник:
http://www.vb.kg/doc/352597_an...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398790-ru.html

22 декабря 2016, 17:40       Комментарии

Недавно на юге была успешно завершена уникальная спецоперация по ликвидации разветвленной сети запрещенной террористической организации. В преступную группу входили не только наши соотечественники, но и граждане иностранных государств.
Все они в Кыргызстане занимались вербовкой людей для участия в вооруженном конфликте в Сирии на стороне ИГ. Причем делали это профессионально. У наших сограждан не было практически ни одного шанса спастись от вербовщиков. В ход шло все - религия, деньги, любовь.
...В поле зрения спецслужб 18–летняя Наргиза (имя изменено в интересах следствия) попала несколько месяцев назад. Девушка была замечена в подозрительной переписке по Интернету, которой посвящала все свободное время. У нее была трудная судьба: еще школьницей стала сиротой при живых родителях. Они разошлись, у каждого появились свои семьи, общая дочь оказалась никому не нужна. Школьницу на воспитание взяла тетя. Но, несмотря на заботу о племяннице, она так и не смогла заменить ей родителей. Наргиза оставалась одинокой и замкнутой. Сразу после получения аттестата о среднем образовании спешно вышла замуж за сельского парня. Но брак уже с первых дней начал трещать по швам. А потом супруг бросил жену на произвол судьбы и уехал на заработки в Россию. Оставшись практически на улице и без средств к существованию, девушка была вынуждена вернуться к тете.
После всех неурядиц Наргиза ушла в себя. Единственным ее утешением стал компьютер. В одной из социальных сетей она познакомилась с 37–летней Венерой. Во время завязавшейся переписки та сообщила, что раньше жила в Узбекистане, потом перебралась в Иран. Почти каждый день Наргиза общалась с ней по нескольку часов по скайпу. И если первое время Венера участливо расспрашивала только о личных проблемах, то потом незаметно перешла на темы религии. Она уговорила девушку принять ислам, уверяя, что это поможет ей стать счастливой. Наргиза стала читать пятикратный намаз и носить черный платок, закрывающий лицо. И хотя родственница, заметив изменения в поведении племянницы, забила тревогу, но переубедить ее уже было невозможно.
Тем временем Венера все больше входила в доверие к Наргизе. Узнав о предательстве мужа, пообещала познакомить с хорошим парнем. И действительно, через пару дней Наргизе пришло сообщение от некоего Махмуда. Он представился гражданином Турции. Сначала молодой человек отсылал нейтральные ролики о красотах его родины, забавных зверюшках, но затем невинные послания сменились видеоблогами, призывающими к джихаду.
Подробнее читайте завтра, в пятницу, 23 декабря.

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