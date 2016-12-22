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В Базар-Коргоне семья погибла от отравления угарным газомВ Базар-Коргоне семья погибла от отравления угарным газомВ 18 избирательных участках итоги голосования на референдуме считаются недействительными - ЦИКВ 18 избирательных участках итоги голосования на референдуме считаются недействительными - ЦИК

На 18 избирательных участках аннулированы итоги референдума

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/politics/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398789-ru.html

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Поправкам в Конституцию быть. ЦИК утвердила итоги референдума

22 декабря 2016, 17:47       Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. На 18 избирательных участках аннулированы итоги референдума по Конституции, прошедшего 11 декабря. Такое решение принято на заседании ЦИК Кыргызстана.
Участки располагались в Ошской и Джалал-Абадской областях. Результаты признаны недействительными из-за нарушений.
Была создана специальная комиссия, которая изучила все обстоятельства. По предварительной информации, около 14 500 бюллетеней признаны испорченными.
1 декабря в Кыргызстане прошел референдум, на котором предлагалось внести поправки в 29 статей Основного закона. В плебисците имели право участвовать 2 миллиона 852 тысячи граждан.
Окончательные результаты ЦИК еще не огласила.

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