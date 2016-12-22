22 декабря 2016, 17:47 Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. На 18 избирательных участках аннулированы итоги референдума по Конституции, прошедшего 11 декабря. Такое решение принято на заседании ЦИК Кыргызстана.

Участки располагались в Ошской и Джалал-Абадской областях. Результаты признаны недействительными из-за нарушений.

Была создана специальная комиссия, которая изучила все обстоятельства. По предварительной информации, около 14 500 бюллетеней признаны испорченными.

1 декабря в Кыргызстане прошел референдум, на котором предлагалось внести поправки в 29 статей Основного закона. В плебисците имели право участвовать 2 миллиона 852 тысячи граждан.

Окончательные результаты ЦИК еще не огласила.