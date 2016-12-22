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В Международном аэропорту "Ош" идет перепланировка VIP-зала

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/regions/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398788-ru.html

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22 декабря 2016, 17:30       Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Кабар/. В Международном аэропорту "Ош" в октябре 2016 года начались ремонтные работы по перепланировке здания VIP-зала. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт "Манас".
Как рассказал директор Ошского филиала ОАО "МАМ" Талант Ысаков, цель перепланировки - это расширение территории и разделение Зала официальных делегаций (ЗОД) и VIP-зала.
"Ранее в ЗОД и VIP-зал был один вход и выход, а это создавало определенные неудобства. В связи с этим, было принято решение перепланировать действующее здание и разделить ЗОД и VIP-зал для комфорта и удобства пассажиров. Хотелось бы отметить, что по завершению проекта, мы получим два отдельных зала с входом и выходом для вылетающих и прилетающих. А это, в свою очередь, улучшит сервис обслуживания пассажиров. Все финансирование проекта идет за счет собственных средств", - сказал он.
Т.Ысаков добавил, что в последний раз строительно-ремонтные работы в этом зале проводились в 2000 году.
Перепланировку планируют завершить в январе 2017 года.

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