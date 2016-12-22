В 18 избирательных участках итоги голосования на референдуме считаются недействительными - ЦИК

22 декабря 2016, 17:46 Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В 18 избирательных участках итоги голосования на референдуме считаются недействительными. Об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, недействительными были признаны 5 участков в Оше, в Ноокатском районе - 8, в Джалал-Абадском - 1, в Узгенском - 1, в Кара-Сууйском - 2 и в Сузакском - 1.

Причинами незачета голосов А.Бекматов назвал поломку оборудования, неправильное заполнение бланков и нарушение процедуры голосования.

Также он отметил, что сегодня официально будут озвучены итоги голосования на референдуме и итоги голосования на этих 18 участках засчитаны не будут.