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На 18 избирательных участках аннулированы итоги референдумаНа 18 избирательных участках аннулированы итоги референдумаПолпреду правительства в Чуйской области объявлено замечаниеПолпреду правительства в Чуйской области объявлено замечание

В 18 избирательных участках итоги голосования на референдуме считаются недействительными - ЦИК

Источник:
http://kabar.kg/REFERENDUM/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398787-ru.html

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22 декабря 2016, 17:46       Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В 18 избирательных участках итоги голосования на референдуме считаются недействительными. Об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.
По его словам, недействительными были признаны 5 участков в Оше, в Ноокатском районе - 8, в Джалал-Абадском - 1, в Узгенском - 1, в Кара-Сууйском - 2 и в Сузакском - 1.
Причинами незачета голосов А.Бекматов назвал поломку оборудования, неправильное заполнение бланков и нарушение процедуры голосования.
Также он отметил, что сегодня официально будут озвучены итоги голосования на референдуме и итоги голосования на этих 18 участках засчитаны не будут.

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