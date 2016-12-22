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ЦИК вынес пять предупреждений СМИ за время предвыборной агитации

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42166_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398785-ru.html

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22 декабря 2016, 17:33       Комментарии

За время предвыборной агитации Центризбирком вынес средствам массовой информации пять предупреждений о недопустимости нарушения правил. Об этом сообщили сегодня на заседании ЦИК.
Отмечено, что за этот же период в правоохранительные органы направили четыре обращения для принятия мер. Одно заявление по поводу недостатка списков избирателей - в ГРС.
По двум заявлениям ЦИК сделал обращение к руководству вузов о содействии группам "за" и "против" референдума в организации встреч с избирателями.
Член ЦИК Гульнара Джурабаева добавила, что в одной жалобе предлагали поставить вопрос о служебном соответствии ведущего программы НТС, в другой - снять с должности гендиректора ОТРК Илима Карыпбекова. Также просили провести контент-анализ.
Отмечено, что все жалобы рассмотрены и решения вынесены.
Срок подачи заявлений уже прошел.

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