В Джалал-Абадской области семья отравилась угарным газом

22 декабря 2016, 17:38 Комментарии

В Базар-Коргоне в ночь на 22 декабря погибла семья. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, три человека, согласно предварительному заключению, отравились угарным газом от горения угля.