В Джалал-Абадской области семья отравилась угарным газом

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Источник:http://24.kg/proisshestvija/42...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-398784-ru.html
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22 декабря 2016, 17:38 Комментарии
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