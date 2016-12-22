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ЦИК признала недействительными итоги референдума на 18 избирательных участках

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398782-ru.html

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Поправкам в Конституцию быть. ЦИК утвердила итоги референдума

22 декабря 2016, 17:27       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 22 декабря признала недействительными итоги референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана на 18 избирательных участках.
Как сообщил на заседании заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, за выявленные нарушения избирательного процесса недействительными предлагается признать итоги на УИК №№5285, 5290, 5291, 5518, 5560. 5388, 5390, 5391, 5392, 5393, 5398, 5399, 5452, 2096, 5057, 5205, 5237, 2007.
Отвечая на вопросы коллег о том, какие нарушения были зарегистрированы на данных участках, он сказал, что были нарушения в самом процессе, при заполнении протоколов и сбой техники.
Как стало известно во время обсуждения, предлагается аннулировать голоса порядка 14 тыс. избирателей.
"Если нарушения произошли из-за действий членов УИК, необходимо передать материалы по ним в правоохранительные органы", - отметил А.Бекматов.
В результате обсуждения члены Центризбиркома приняли решение о недействительности итогов референдума на 18 УИК.

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