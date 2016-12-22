ЦИК признала действительными итоги выборов на двух участках Аламединского айыльного кенеша, где, по заявлению кандидатов в депутаты, члены УИК распивали алкоголь

22 декабря 2016, 16:58 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 22 декабря признала действительными итоги голосования на выборах депутатов местных кенешей на избирательных участках №7181, 7181.

Как сообщил член рабочей группы по рассмотрению жалоб Николай Дружинин, в рабочую группу поступила жалоба от кандидатов в депутаты А.Коваленко, Б.Асакеевой и К.Ибраимкулова на протокол Аламединской территориальной избирательной комиссии на действия и бездействия членов данных УИК.

По его словам, кандидаты заявили, что в выборном процессе участие принимали действующие муниципальные сотрудники Аламединского айльного аймака, одна из сотрудниц постоянно сидела около кабинки для голосования и не обращала внимание на замечания, один из кандидатов предлагал избирателям выпить алкоголь, двое членов УИК пили алкоголь на участке.

Учитывая данные доводы, они попросили признать недействительными итоги выборов на участках №7181 и 7181.

Н.Дружинин сообщил, что кандидаты не предоставили никаких документов, доказывающих их слова. "Заявленные ими доводы не имеют под собой доказательной базы, которые бы препятствовали волеизъявлению граждан, поэтому предлагается отказать им в удовлетворении жалобы", - сказал он.

Член ЦИК Бахтияр Кадыров также добавил, что нарушения, которые якобы произошли на двух участках, не бы заактированы. "Мы понимаем, эмоции, но доказательств нет", - подчеркнул он.

В результате обсуждения ЦИК признал итоги выборов на УИК №7181 и 7182 действительными.