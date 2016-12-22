Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4086 (+0.0556) 
Евро: 72.1849 (+0.1618) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жители Каракола возмущены, что город не наряжен к Новому годуЖители Каракола возмущены, что город не наряжен к Новому годуПрезидент Ирана находится в Киргизии с официальным визитомПрезидент Ирана находится в Киргизии с официальным визитом

ЦИК признала действительными итоги выборов на двух участках Аламединского айыльного кенеша, где, по заявлению кандидатов в депутаты, члены УИК распивали алкоголь

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398781-ru.html

Похожие новости

Член ЦИК признала референдум состоявшимся, но с несколькими замечаниями

ЦИК признал референдум состоявшимся

День 22 Декабря: Любопытный кандидат открыл счет кандидатам в президенты

В Кыргызстане существует 5 тыс оползневых участка, более 3 тыс селеопасных рек - МЧС

На 18 избирательных участках аннулированы итоги референдума

22 декабря 2016, 16:58       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 22 декабря признала действительными итоги голосования на выборах депутатов местных кенешей на избирательных участках №7181, 7181.
Как сообщил член рабочей группы по рассмотрению жалоб Николай Дружинин, в рабочую группу поступила жалоба от кандидатов в депутаты А.Коваленко, Б.Асакеевой и К.Ибраимкулова на протокол Аламединской территориальной избирательной комиссии на действия и бездействия членов данных УИК.
По его словам, кандидаты заявили, что в выборном процессе участие принимали действующие муниципальные сотрудники Аламединского айльного аймака, одна из сотрудниц постоянно сидела около кабинки для голосования и не обращала внимание на замечания, один из кандидатов предлагал избирателям выпить алкоголь, двое членов УИК пили алкоголь на участке.
Учитывая данные доводы, они попросили признать недействительными итоги выборов на участках №7181 и 7181.
Н.Дружинин сообщил, что кандидаты не предоставили никаких документов, доказывающих их слова. "Заявленные ими доводы не имеют под собой доказательной базы, которые бы препятствовали волеизъявлению граждан, поэтому предлагается отказать им в удовлетворении жалобы", - сказал он.
Член ЦИК Бахтияр Кадыров также добавил, что нарушения, которые якобы произошли на двух участках, не бы заактированы. "Мы понимаем, эмоции, но доказательств нет", - подчеркнул он.
В результате обсуждения ЦИК признал итоги выборов на УИК №7181 и 7182 действительными.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум