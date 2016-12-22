С высказыванием о том, что "Кыргызалтын" не приносит пользу бюджету страны, компания не согласна

22 декабря 2016, 17:13 Комментарии

С высказыванием депутата партии "Кыргызстан" Кубанычбека Нурматова закрыть предприятие "Кыргызалтын" как не приносящее пользу стране и денежные средства в бюджет, компания категорически не согласна.

По данным пресс-службы ОАО "Кыргызалтын", в 2016 году по итогам 9 месяцев компания перечислила в бюджет страны в виде налогов и иных платежей 708,9 млн сомов, из них 290 млн сомов перечислены в счет налогов и обязательных отчислений в Социальный фонд.

"ОАО "Кыргызалтын" считает подобные высказывания не соответствующими действительности. Также компания является одним из крупных налогоплательщиков в стране",– сообщила пресс-служба.

Свою позицию предприятие подкрепляет следующими фактами о своей деятельности:

– ОАО "Кыргызалтын" обеспечивает работой 2 тысячи 218 человек. Это весь коллектив с учетом четырех производственных филиалов, трех структурных подразделений и трех непрофильных филиалов компании.

– Компания досрочно выплатила более 232, 2 млн сомов оплаты бюджетной ссуды, которая должна быть погашена только в 2017 году.

– В 2016 году ОАО "Кыргызалтын" вышло с чистой прибылью в 321 млн сомов, также в этом году уменьшилась кредиторская задолженность. Если в 2015 году она составляла более 60 млн сомов, то на сегодня – 30 млн сомов.

– Предприятие выиграло суд по четырем искам об аресте акций в "Центерре". Были высвобождены акции и дивиденды, 6 млн сомов вернулись в виде ссуды в бюджет республики.

– В системе ОАО "Кыргызалтын" функционирует работа единственного в Кыргызстане аффинажного завода, который в этом году получил прибыль в 132,5 млн сомов, что на 84,1 млн сомов больше прошлогодних показателей.

"На сегодняшний день ситуация как в ОАО "Кыргызалтын", так и на производственных филиалах, по сравнению с прошлыми годами пошла на выравнивание. Конечно, проблемы в филиалах по-прежнему имеются – старое оборудование, сокращение минерально-сырьевой базы. Однако эти проблемы возникли не вчера, а копились на протяжении нескольких лет. Все производственные филиалы работают дольше положенного срока, оборудование там не менялось с самого их открытия",– сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что комбинат "Макмалзолото" должен был закрыться еще в 1998 году, но работает до сегодняшнего дня. Однако для реализации перспектив необходимы инвестиционные финансовые вливания, на примере Терексайского рудника.

"Хотелось бы напомнить, что в 2015 году ОсОО "Эти БакырТерексай" выиграло конкурс на разработку месторождений золота и сурьмы Тереккан, Перевальное и Терек в Джалал-Абадской области, предложив $20 млн и наиболее приемлемые условия. Создано совместное предприятие "Эти БакырТерексай". Внесенные компанией $20 млн были внесены в бюджет Кыргызской Республики как плата за лицензию. На реализацию проектов социально-экономического развития Терек-Сайского айил окмоту турецкие инвесторы выделили около $202,5 млн на 2015-2016 годы",– добавили в пресс-службе.

В ОАО "Кыргызалтын" сообщают, что работы на руднике ведутся полным ходом – завершается строительство обогатительной фабрики, ее ввод в эксплуатацию запланирован на январь 2017 года, а добывать на нем золото планируется уже через 3 года. Более 80% работников уже сейчас составляют местные жители.