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Кандидаты в депутаты в Аламудунский местный кенеш пожаловались в ЦИК на подкуп избирателей

Источник:
http://knews.kg/2016/12/kandid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398779-ru.html

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22 декабря 2016, 17:24       Комментарии

Кандидаты в депутаты в Аламудунский местный кенеш пожаловались в ЦИК на подкуп избирателей. Об этом сообщили в ходе заседания Центризбиркома.
По данным членов ЦИК, жалоба поступила от кандидатов Коваленко, Асакеевой и Ибраимкулова.
"Они пожаловались, что один из кандидатов который проходил по данному округу раздавал спиртные напитки. Однако это не подтверждено никакими доказательствами", – рассказали в ЦИКе.
По итогам обсуждения, члены ЦИК приняли решение отклонить жалобу, в связи с отсутствием доказательств.

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