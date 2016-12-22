22 декабря 2016, 17:24 Комментарии

Кандидаты в депутаты в Аламудунский местный кенеш пожаловались в ЦИК на подкуп избирателей. Об этом сообщили в ходе заседания Центризбиркома.

По данным членов ЦИК, жалоба поступила от кандидатов Коваленко, Асакеевой и Ибраимкулова.

"Они пожаловались, что один из кандидатов который проходил по данному округу раздавал спиртные напитки. Однако это не подтверждено никакими доказательствами", – рассказали в ЦИКе.

По итогам обсуждения, члены ЦИК приняли решение отклонить жалобу, в связи с отсутствием доказательств.