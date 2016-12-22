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В Бишкеке задержан мужчина с более 3,6 кг наркотиков

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398778-ru.html

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22 декабря 2016, 17:35       Комментарии

Оперативники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Чуйской области задержали мужчину с более 3,6 кг наркотиков.
По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками задержан житель Бишкека У.М. 1985 года рождения, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.
"Застигнуть наркоторговца с поличным удалось оперативникам в результате длительной разработки. Накануне вечером в 12 микрорайоне наркоборцы остановили автомашину "Хонда", принадлежащую подозреваемому лицу. В ходе осмотра салона была обнаружена картонная коробка, внутри которой находилось пять пластиковых бутылок с содержимым веществом растительного происхождения, мелко измельченного и со специфическим запахом", — сообщает пресс-служба.
При взвешивании вес изъятых наркотических средств – гашиша составил 3, 6 кг. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Собранный материал по изъятым наркотикам передан в следственный отдел ОВД Аламединского района.

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