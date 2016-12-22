Анонс "ВБ": Почему Жеенбаева не прижилась в госбанке

22 декабря 2016, 17:20 Комментарии

Неделю назад решением совета директоров "Айыл банка" были прекращены полномочия председателя правления Бактыгуль Жеенбаевой. Уволенная руководительница не растерялась и пожаловалась на обидчиков в ЖК: в результате рядовые кадровые перестановки в госбанке оказались в эпицентре грандиозного скандала. Нужно ли банку такое нездоровое внимание и почему Жеенбаева лишилась должности? Обо всем этом "Вечерке" рассказал председатель совета директоров "Айыл банка" Кайрат МАМАТОВ.

- Какова официальная причина увольнения Жеенбаевой?

- Совет директоров пришел к выводу, что председатель превысила свои должностные полномочия. Она попыталась подмять под отделы, которые не подчиняются правлению. Это внутренний аудит и управление рисками. Бактыгуль Жеенбаева стала оказывать давление на сотрудников этих отделов по очень простому принципу: если вы меня проверяете, я наказываю вас деньгами.

- Насколько я понимаю, это не единственная претензия к работе теперь уже экс–председателя.

- Еще была история с руководителем Джалал–Абадского филиала Тилеком Акамбаевым. Уволить его в связи с несоответствием занимаемой должности совет директоров рекомендовал дважды. Безрезультатно. Жеенбаева проигнорировала эти рекомендации, несмотря на то, что филиал систематически не выполнял целевые показатели. Кроме того, в начале декабря по ее распоряжению купили автомобиль марки "Лэнд Крузер". Его приобретение не было заложено в бюджет. У банка уже есть автомобиль марки "Прада".

Подробнее читайте завтра, в пятницу, 23 декабря.